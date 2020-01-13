Почти тысяча мирных жителей вышли из Идлибской зоны деэскалации в Сирии

Около тысячи мирных жителей вышли из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации через пункты пропуска в Сирии. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По сообщениям Центра, три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации начали функционировать в понедельник, 13 января, с 13.00 мск.

«Всего за прошедший день через пункт пропуска "Эль-Хадер" провинции Алеппо вышло 464 человека и 26 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, через пункт пропуска "Хабит" провинции Хама - 519 человек и 33 единицы техники», - проинформировал Боренков.

При этом генерал-майор добавил, что через пункт пропуска «Абу-Эд-Духур» в провинции Идлиб население не выходило.