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Почти тысяча мирных жителей вышли из Идлибской зоны деэскалации в Сирии

Роман Захаров
22:30 13.01.2020
Три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации начали функционировать 13 января с 13.00 мск.
Почти тысяча мирных жителей вышли из Идлибской зоны деэскалации в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli, globallookpress

Около тысячи мирных жителей вышли из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации через пункты пропуска в Сирии. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По сообщениям Центра, три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации начали функционировать в понедельник, 13 января, с 13.00 мск.

«Всего за прошедший день через пункт пропуска "Эль-Хадер" провинции Алеппо вышло 464 человека и 26 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, через пункт пропуска "Хабит" провинции Хама - 519 человек и 33 единицы техники», - проинформировал Боренков.

При этом генерал-майор добавил, что через пункт пропуска «Абу-Эд-Духур» в провинции Идлиб население не выходило.

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