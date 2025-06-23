Дроноводы сожгли украинский тягач на Краматорско-Дружковском направлении

Дроноводы из числа добровольцев «Южной» группировки войск сожгли многоцелевой легкобронированный тягач украинских националистов. Техника была тщательно замаскирована.

Разведка добровольческого подразделения БАРС-31 обнаружила позицию ВСУ в одном из населенных пунктов на Краматорско-Дружковском направлении спецоперации.

Боевики спрятали технику во дворе одного из частных домов.

Первым ударом расчет FPV-дрона повредил маскировочную сеть, скрывавшую технику врага, а вторым точным ударом - уничтожил тягач.

Камера беспилотника зафиксировала, как техника выгорела дотла.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.