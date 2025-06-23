МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы сожгли украинский тягач на Краматорско-Дружковском направлении

Украинскую технику спрятали во дворе одного из частных домов.
2025-06-23 05:51:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Дроноводы из числа добровольцев «Южной» группировки войск сожгли многоцелевой легкобронированный тягач украинских националистов. Техника была тщательно замаскирована.

Разведка добровольческого подразделения БАРС-31 обнаружила позицию ВСУ в одном из населенных пунктов на Краматорско-Дружковском направлении спецоперации.

Боевики спрятали технику во дворе одного из частных домов.

Первым ударом расчет FPV-дрона повредил маскировочную сеть, скрывавшую технику врага, а вторым точным ударом - уничтожил тягач.

Камера беспилотника зафиксировала, как техника выгорела дотла.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #FPV-дрон #БАРС-31 #Краматорско-Дружковское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 