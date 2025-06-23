Дроноводы сожгли украинский тягач на Краматорско-Дружковском направлении

Дроноводы из числа добровольцев «Южной» группировки войск сожгли многоцелевой легкобронированный тягач украинских националистов. Техника была тщательно замаскирована.
Разведка добровольческого подразделения БАРС-31 обнаружила позицию ВСУ в одном из населенных пунктов на Краматорско-Дружковском направлении спецоперации.
Боевики спрятали технику во дворе одного из частных домов.
Первым ударом расчет FPV-дрона повредил маскировочную сеть, скрывавшую технику врага, а вторым точным ударом - уничтожил тягач.
Камера беспилотника зафиксировала, как техника выгорела дотла.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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