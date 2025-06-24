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На полигоне Капустин Яр состоялся выпуск механиков-водителей ПГРК «Ярс»

Командование РВСН отметило высокий уровень подготовки механиков-водителей, срок обучения которых составил без малого три года.
2025-06-24 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Астраханской области состоялся выпуск механиков-водителей автономных пусковых установок ПГРК «Ярс». Торжественная церемония прошла в школе техников Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированной на полигоне Капустин Яр.

Военнослужащим вручили дипломы о среднем техническом образовании и присвоили звание «прапорщик». Курсанты школы техников РВСН обучались в течение 2 лет и 10 месяцев.

Командованием РВСН был отмечен высокий уровень подготовки механиков-водителей, которые после выпуска будут отправлены в ракетные соединения.

В ходе подготовки механиков-водителей активно использовалась учебно-материальная база школы. Водители отрабатывали навыки управления на специально оборудованном полигоне и современных тренажерных комплексах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #выпускной #РВСН #Капустин Яр #полигон #пгрк «ярс»
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