На полигоне Капустин Яр состоялся выпуск механиков-водителей ПГРК «Ярс»

В Астраханской области состоялся выпуск механиков-водителей автономных пусковых установок ПГРК «Ярс». Торжественная церемония прошла в школе техников Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированной на полигоне Капустин Яр.

Военнослужащим вручили дипломы о среднем техническом образовании и присвоили звание «прапорщик». Курсанты школы техников РВСН обучались в течение 2 лет и 10 месяцев.

Командованием РВСН был отмечен высокий уровень подготовки механиков-водителей, которые после выпуска будут отправлены в ракетные соединения.

В ходе подготовки механиков-водителей активно использовалась учебно-материальная база школы. Водители отрабатывали навыки управления на специально оборудованном полигоне и современных тренажерных комплексах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.