Опубликованы кадры возвращения военнопленных в результате обмена

Минобороны России публикует кадры с возвращением военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории.

Обмен военнопленными, в результате которого и состоялось это возвращение, прошел сегодня, 20 июня, в соответствии с договоренностями между Россией и Украиной, достигнутыми в Стамбуле 2 июня 2025 года.

Российское оборонное ведомство отметило, что взамен украинской стороне передали группу пленных из ВСУ. При этом источник «Звезды» сообщил, что прошедший обмен был паритетным.

Сейчас возвратившиеся военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всех их доставят в Россию. Там освобожденные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ. Ранее сообщалось, что самолет с освобожденными из плена бойцами, обмен которыми состоялся 19 июня, приземлился в Подмосковье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.