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Опубликованы кадры возвращения военнопленных в результате обмена

Обмен пленными состоялся сегодня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня.
2025-06-20 14:16:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры с возвращением военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории. 

Обмен военнопленными, в результате которого и состоялось это возвращение, прошел сегодня, 20 июня, в соответствии с договоренностями между Россией и Украиной, достигнутыми в Стамбуле 2 июня 2025 года. 

Российское оборонное ведомство отметило, что взамен украинской стороне передали группу пленных из ВСУ. При этом источник «Звезды» сообщил, что прошедший обмен был паритетным. 

Сейчас возвратившиеся военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всех их доставят в Россию. Там освобожденные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ. Ранее сообщалось, что самолет с освобожденными из плена бойцами, обмен которыми состоялся 19 июня, приземлился в Подмосковье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #военнопленные #кадры #обмен
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