Операторы ударных БПЛА «Молния» группировки войск «Восток» сорвали ротацию противника в районе населенного пункта Запорожье в ДНР. Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы наших военнослужащих.

Боевики ВСУ на автомобиле въехали в лесополосу в районе Запорожья. Их перемещение заметила наша разведка. Операторы БПЛА «Молния» нанесли по цели точный удар. Транспортное средство, перевозившее украинских боевиков, было уничтожено.

Ранее российские дроноводы уничтожили самоходку Paladin в ДНР. Украинскую САУ американского производства обнаружили вблизи населенного пункта Зирка, из нее противник время от времени стрелял по позициям наших подразделений.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.