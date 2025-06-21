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Операторы БПЛА «Молния» сорвали ротацию боевиков у села Запорожье в ДНР

Разведка обнаружила транспортное средство, на котором боевики въехали в лесополосу, и операторы беспилотников нанесли по нему точный удар.
2025-06-21 05:00:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных БПЛА «Молния» группировки войск «Восток» сорвали ротацию противника в районе населенного пункта Запорожье в ДНР. Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы наших военнослужащих.

Боевики ВСУ на автомобиле въехали в лесополосу в районе Запорожья. Их перемещение заметила наша разведка. Операторы БПЛА «Молния» нанесли по цели точный удар. Транспортное средство, перевозившее украинских боевиков, было уничтожено.

Ранее российские дроноводы уничтожили самоходку Paladin в ДНР. Украинскую САУ американского производства обнаружили вблизи населенного пункта Зирка, из нее противник время от времени стрелял по позициям наших подразделений.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #ДНР #ВСУ #молния
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