Россия и Украина провели обмен военнопленными

Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной Киеву территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Состоявшийся обмен был паритетным, сообщает источник «Звезды». Взамен передана группа пленных военнослужащих ВСУ.

Сейчас возвращенные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в специализированных учреждениях.

Накануне также состоялся обмен пленными. Он прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в рамках второго раунда переговоров в Стамбуле.

Ранее, 2 июня, в Стамбуле стороны достигли договоренностей об обмене военнопленными. Речь шла об обмене по формуле «всех на всех» двух категорий - раненых и тяжелобольных, а также военнослужащих младше 25 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.