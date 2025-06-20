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Россия и Украина провели обмен военнопленными

Санитарные обмены ранеными сегодня также продолжились.
2025-06-20 14:08:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной Киеву территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Состоявшийся обмен был паритетным, сообщает источник «Звезды». Взамен передана группа пленных военнослужащих ВСУ.

Сейчас возвращенные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в специализированных учреждениях.

Накануне также состоялся обмен пленными. Он прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в рамках второго раунда переговоров в Стамбуле.

Ранее, 2 июня, в Стамбуле стороны достигли договоренностей об обмене военнопленными. Речь шла об обмене по формуле «всех на всех» двух категорий - раненых и тяжелобольных, а также военнослужащих младше 25 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Россия #армия #Украина #пленные #обмен
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