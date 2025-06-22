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На Поклонной горе из свечей выложили памятник «Родина-мать зовет»

Ветераны Великой Отечественной зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали его присутствующим.
Анастасия Бобылева 2025-06-22 00:45:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Поклонной горе прошли памятные мероприятия в честь Дня памяти и скорби и 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Посетители приняли участие в акции «Свеча памяти», а также послушали концерт.

На концерте артисты исполнили песни, посвященные войне. Среди них - известные произведения «Священная война», «Журавли», «В землянке», «Темная ночь», «Плечом к плечу» и другие. В полночь все стихло, и участники мероприятий почтили память погибших минутой молчания.

Важной частью вечера стала передача факела. Ветераны Великой Отечественной Мария Рохлина и Иван Гришанов зажгли его от Огня Памяти и Славы, а затем передали присутствующим.

В рамках акции военнослужащие, а также представители общественных организаций, государственных органов и военных ведомств зажгли 1 418 свечей, которые сложились в изображение памятника «Родина-мать зовет» и надпись: «Москва помнит».

Ранее акция «Свеча памяти» прошла у Главного храма ВС РФ. Военнослужащие выстроились в форме числа 1 418 - столько дней длилась война - и установили свечи по периметру музейного комплекса.

#армия #Великая Отечественная война (ВОВ) #Поклонная гора #«Свеча памяти»
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