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Бойцы группировки «Восток» показали, как чинят поврежденную на СВО технику

Помимо ремонта, специалисты занимаются доработкой боевых машин для повышения их выживаемости и эффективности.
2025-06-20 06:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск «Восток» оперативно восстанавливают и модернизируют поврежденную боевую технику на Южно-Донецком направлении. Минобороны России показало их работу.

Специалисты-ремонтники делают все от замены вооружения до полной переборки башни или ствола.

Помимо ремонта, специалисты проводят доработку боевых машин с учетом особенностей проведения СВО. На технику устанавливают дополнительные защитные экраны, средства радиоэлектронной борьбы и другие элементы противодействия беспилотникам. Такие изменения помогают повысить эффективность технике в зоне боевых действий, а также ее выживаемость.

Ранее военные инженеры показали в действии самую большую плавучую машину. В длину она достигает 13,5 м, а в ширину в раскрытом состоянии - 10 метров.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #военная техника #Ремонт #СВО #Южно-Донецкое направление
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