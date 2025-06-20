Бойцы группировки «Восток» показали, как чинят поврежденную на СВО технику

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск «Восток» оперативно восстанавливают и модернизируют поврежденную боевую технику на Южно-Донецком направлении. Минобороны России показало их работу.

Специалисты-ремонтники делают все от замены вооружения до полной переборки башни или ствола.

Помимо ремонта, специалисты проводят доработку боевых машин с учетом особенностей проведения СВО. На технику устанавливают дополнительные защитные экраны, средства радиоэлектронной борьбы и другие элементы противодействия беспилотникам. Такие изменения помогают повысить эффективность технике в зоне боевых действий, а также ее выживаемость.

Ранее военные инженеры показали в действии самую большую плавучую машину. В длину она достигает 13,5 м, а в ширину в раскрытом состоянии - 10 метров.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.