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Российские войска освободили Московку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».
2025-06-20 12:05:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Московка на территории Харьковской области. 

Российское оборонное ведомство отметило, что Московку взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Также МО РФ подвело недельные итоги ведения боевых действий подразделениями этой группировки. 

Помимо Московки, в ее зоне ответственности был освобожден населенный пункт Долгенькое

Кроме того, военнослужащие «Запада» нанесли огневое поражение формированиям 10 украинских бригад. За неделю боевых действий враг потерял в зоне ответственности группировки более 1 480 боевиков. Также неприятель лишился танка, семи боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четырех орудий. Удалось уничтожить 12 украинских станций РЭБ и контрбатарейной борьбы. Взлетели на воздух 25 складов с боеприпасами.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка запад #Московка
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