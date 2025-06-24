Средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над шестью регионами России

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников ВСУ в небе над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число дронов противника сбили в Курской области.

Так, 14 БПЛА уничтожили в небе над Курской областью, два - над Московским регионом. Также по одному беспилотнику ликвидировали в Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областях, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В регионах работали дежурные средства ПВО.

Напомним, ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом дроне, летевшем на столицу. К месту падения обломков прибыли экстренные службы.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.