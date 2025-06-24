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Средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над шестью регионами России

В том числе были сбиты дроны, летевшие на Москву.
2025-06-24 07:46:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников ВСУ в небе над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число дронов противника сбили в Курской области.

Так, 14 БПЛА уничтожили в небе над Курской областью, два - над Московским регионом. Также по одному беспилотнику ликвидировали в Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областях, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В регионах работали дежурные средства ПВО.

Напомним, ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом дроне, летевшем на столицу. К месту падения обломков прибыли экстренные службы.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #Курская область #ВСУ #средства пво
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