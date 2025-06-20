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Белоусов поздравил бригаду, бойцы которой освободили Московку

Андрей Белоусов подчеркнул, что военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады умело действуют в наступлении.
2025-06-20 13:02:41
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Московка на территории Харьковской области.

«Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская". В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил», - говорится в тексте поздравительной телеграммы. 

Белоусов заметил, что бригада выполняет поставленные боевые задачи с честью. Действуя на самых ответственных направлениях, военнослужащие соединения подтверждают славное наследие и чтят традиции освобождавших землю Отечества воинов-фронтовиков. 

Андрей Белоусов подчеркнул, что примеры доблести, силы духа и мужества личного состава никогда не будут забыты. 

Также министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и успешное выполнение боевых задач. Он выразил уверенность, что военнослужащие бригады продолжат надежно обспечивать безопасность России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #поздравление #Андрей Белоусов #Московка #27-я гвардейская бригада
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