Российская армия освободила Запорожье в ДНР

Российские военнослужащие освободили Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полотавка и Малиновка Запорожской области», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Потери противника составили до 200 военнослужащих, три бронированные машины, два артиллерийских орудия и девять автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.