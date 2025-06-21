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Российская армия освободила Запорожье в ДНР

В результате ударов сил «Восточной» группировки войск противник потерял, в том числе до 200 военнослужащих, два артиллерийских орудия и три бронемашины.
2025-06-21 12:10:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие освободили Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полотавка и Малиновка Запорожской области», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Потери противника составили до 200 военнослужащих, три бронированные машины, два артиллерийских орудия и девять автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #потери ВСУ
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