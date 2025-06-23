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Ударная группировка ВМФ уничтожила условного противника на Балтике

Группировку поддерживали самолеты ВКС России, отметили в МО РФ.
2025-06-23 16:00:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группировка ВМФ в ходе учений в акватории Балтики отработала уничтожение корабельной группировки условного противника, пишет Министерство обороны РФ. В тренировках также приняла участие авиация Воздушно-космических сил.

В учениях были задействованы разнородные силы Балтийского флота - корабельная ударная группа, ракетно-катерная ударная группа и береговые подразделения с комплексами «Бал» и «Бастион». С побережья Калининградской области и Финского залива береговые комплексы выполнили электронные пуски по целям.

Развитие успеха обеспечили малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». Они отработали нанесение удара по надводным и наземным целям. Пуски выполнялись в электронном режиме.

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов», оснащенный ракетами «Циркон», подтвердил способность выполнять задачи в рамках межфлотского взаимодействия. Как сообщил командир корабля капитан 2-го ранга Сергей Высоцкий, экипаж фрегата условно поразил все обозначенные цели, взаимодействуя с береговыми войсками и авиацией.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #учения #Балтийское море #МО РФ
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