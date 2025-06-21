Появились кадры освобождения российскими бойцами Запорожья в ДНР

Российские бойцы показали, как освобождали населенный пункт Запорожье в ДНР. Кадры оперативного контроля предоставило Минобороны РФ.
На опубликованной видеозаписи можно увидеть поражение позиций противника. Затем показано, как бойцы, после успешных боев за населенный пункт развернули триколоры в разных точках.
«В ходе боя подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить село. Освобождение села Запорожье - важный шаг на пути к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Напомним, 21 июня ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Освобождение проходило силами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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