Бойцы 37-й мотострелковой бригады группировки «Восток» освободили поселок Перебудова в ДНР меньше чем за трое суток.

В стрелковом бою сопротивление противника при подходе к опорным пунктам было слабым, но сильно била артиллерия, рассказал командир штурмовой группы с позывным Атлет.

«Переговоры с противником - ответа не было такого, что нас бы устроил. Перешли к радикальным мерам. Применили пластидовый заряд. Блиндаж был такой - вход и "лисьи норы" в две стороны. Ну, после пластидового заряда кто будет боеспособен?» - рассказал командир штурмовой группы с позывным Атлет.

Российские штурмовые группы форсировали реку Мокрые Ялы, вышли на западный берег, установили российские флаги и закрепились на занятых рубежах. Так они создали плацдарм для дальнейшего наступления.

Вооруженные силы Украины не берегут людей и бьют артиллерией даже по своим раненым, рассказал старший эвакуационной группы с позывным Ефим.

«Они туда же кроют просто по ним, и все. Их это бойцы, наши - они все подряд кроют», - говорит он.

Россияне оказывали помощь всем, кого находили. В основном это были украинские военнослужащие.

«В большинстве случаев приходилось помогать именно раненым вэсэушникам. Нашим - я не помню, чтобы они помогли. Таких у меня не было случаев. У нас парни относятся гуманнее - помогают, стараются вытащить. И пленный в первую очередь - он человек», - добавил Ефим.

В районе поселка Перебудова противник потерял до 30 военнослужащих и технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.