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Артиллеристы ВС РФ сожгли опорные пункты боевиков на Шахтерском направлении

Под плотный огонь артиллерийских подразделений попали позиции боевиков киевского режима на Шахтерском направлении спецоперации.
2025-06-23 21:13:08
© Фото: Минобороны России

Артиллерийские расчеты 36-й общевойсковой армии уничтожили опорные пункты боевиков киевского режима на Шахтерском направлении специальной военной операции.

Видео нанесения ударов публикует Минобороны РФ. На кадрах видно, как по позициям националистов ведется плотный артиллерийский огонь.

Ранее оборонное ведомство предоставило видео уничтожения украинского пункта управления беспилотниками на правом берегу Днепра на Каховском направлении СВО.

Артиллеристы работали в тесном взаимодействии с операторами беспилотников «Орлан-10». Их расчеты помогли вскрыть позицию противника и передать ее координаты артиллеристам.

После этого, расчеты орудия «Гиацинт-Б» калибра 152-мм начали бить по целям. Первым же выстрелом была уничтожена бронетехника. Второй залп пришелся по зданию, в котором скрывались украинские дроноводы. Все они были уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #артиллерия #ВС РФ #ВСУ #Шахтерское направление
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