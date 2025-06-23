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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Стрельба выполнялась с корректировкой и контролем попаданий операторами беспилотных летательных аппаратов.
2025-06-23 11:44:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских вооруженных сил на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель, замаскированная в лесополосе, была обнаружена с помощью разведывательных беспилотников. После получения координат танкисты открыли огонь с закрытой огневой позиции 125-мм осколочно-фугасными снарядами с расстояния до 10 километров. Ведение огня корректировалось операторами БПЛА в режиме реального времени.

По данным российского оборонного ведомства, достигнутый уровень точности ударов позволил свести к минимуму расход боеприпасов. После подтверждения уничтожения цели экипаж отошел на укрытую позицию и замаскировал танк.

Удар по опорному пункту противника обеспечил условия для дальнейших наступательных действий на подступах к Красноармейску. В ведомстве отметили, что огонь «полупрямой наводкой» в сочетании с корректировкой от беспилотников повышает скрытность и эффективность танковых экипажей в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #СВО
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