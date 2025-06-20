ВС РФ ударили по лагерю подготовки ОТГ «Донецк» в Днепропетровской области

Минобороны России сообщило об ударах беспилотниками «Герань-2» по противнику в зоне специальной военной операции.

Один из пораженных объектов - лагерь подготовки ОТГ «Донецк» в районе населенного пункта Попасное на территории Днепропетровской области. Помимо этого, досталось и вражескому пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе Яблоновки в ДНР.

Также при помощи ударных беспилотников «Герань-2» российские военнослужащие поразили мосты в районах населенных пунктов Шахово и Владимировка на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что «Герани» поразили украинский цех по производству беспилотных летательных аппаратов. Также множественными прямыми попаданиями дронов-камикадзе этого типа удалось разрушить антенную вышку ВСУ в районе Новгорода-Северского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.