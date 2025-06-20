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ВС РФ ударили по лагерю подготовки ОТГ «Донецк» в Днепропетровской области

Удар был нанесен при помощи БПЛА «Герань-2». Цель находилась в районе населенного пункта Попасное в Днепропетровской области.
2025-06-20 17:40:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об ударах беспилотниками «Герань-2» по противнику в зоне специальной военной операции.

Один из пораженных объектов - лагерь подготовки ОТГ «Донецк» в районе населенного пункта Попасное на территории Днепропетровской области. Помимо этого, досталось и вражескому пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе Яблоновки в ДНР. 

Также при помощи ударных беспилотников «Герань-2» российские военнослужащие поразили мосты в районах населенных пунктов Шахово и Владимировка на территории Донецкой Народной Республики. 

Ранее сообщалось, что «Герани» поразили украинский цех по производству беспилотных летательных аппаратов. Также множественными прямыми попаданиями дронов-камикадзе этого типа удалось разрушить антенную вышку ВСУ в районе Новгорода-Северского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Дроны-камикадзе #Днепропетровская область #Герань-2 #ОТГ Донецк
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