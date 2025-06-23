Поисково-ударная группа ТОФ провела стрельбы у берегов Камчатки

Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей МПК-107, МПК-82 и «Усть-Илимск» в ходе учений с силами Тихоокеанского флота провела разведывательно-поисковые действия у побережья Камчатки и в северной части Тихого океана.

Экипажи МПК отработали мероприятия по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника, провели корабельные учения по противовоздушной обороне и отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.

Экипажи кораблей применили автоматические артиллерийские установки АК-630М калибра 30-мм. Они обеспечивают высокую плотность огня и эффективность при отражении атак малых дронов и БЭК.

Ключевым элементом учений стала совместная стрельба кораблей по надводной морской цели из 76-мм артиллерийских установок АК-176М. Помимо этого, моряки отработали действия па защите и обороне кораблей во время стоянки на незащищенном рейде в ночное время.

Напомним, с 16 по 30 июня в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей проводятся плановые учения с силами ТОФ. В маневрах участвуют до 40 кораблей, свыше 30 самолетов и вертолетов, более пяти тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.