У Главного храма ВС РФ прошла мемориальная акция «Свеча памяти»

Мемориальную акцию «Свеча памяти» провели у Главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье. Ключевым событием стала передача частицы пламени Вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга», от нее участники мероприятия зажгли 1 418 свечей.

К месту события частицу огня в газовой лампаде доставили на бронеавтомобиле «Тигр». В сопровождении военнослужащих роты почетного караула, заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина, духовенства, представителей молодежных организаций, юнармейцев и множества людей лампаду внесли в храм.

В память о начавшейся 84 года назад Великой Отечественной войне в ночь на 22 июня состоялась божественная литургия и панихида в память о жертвах. Ровно в 4 часа утра присутствующие на мероприятии установили зажженные свечи у памятника «Матерям победителей» и у других художественных композиций музейно-храмового комплекса.

Перед тем, как доставили лампаду с частицей огня, у Главного храма ВС РФ зажгли 1 418 свечей ко Дню памяти и скорби по числу дней, которые длилась эта самая кровопролитная война в истории мира.