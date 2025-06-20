Путин: буферная зона в Сумской области составляет от 10 до 12 км

Влмдимир Путин в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что буферная зона в зоне специальной военной операции составляет от 10 до 12 километров.

«В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то восемь, 10, 12 километров. Дальше - город Сумы, областной центр», - заметил Путин.

При этом Владимир Путин не исключил, что в будущем российские войска возьмут Сумы. При этом он уточнил, что в данный момент такой задачи не стоит.

Также в ходе дискуссии на форуме Путин подчеркнул, что он считает всю Украину нашей в том смысле, что, согласно президентским словам, русский и украинский народ - это не два народа, а один. Еще Владимир Путин отметил, что также нашим является то, где ступает нога русского солдата.