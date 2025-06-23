Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Мали, корпусным генералом Садио Камарой. Об этом сообщает МО РФ.

Встреча стала очередным этапом развития российско-малийских связей в оборонной сфере.

«Регулярный характер наших встреч свидетельствует о взаимной заинтересованности и о динамичном развитии российско-малийских связей в сфере обороны», - отметил глава российского оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что приоритетом остается достижение конкретных результатов в укреплении безопасности и защите суверенитета обеих стран.

Садио Камара в свою очередь поблагодарил российскую сторону за гостеприимство. Он подчеркнул значимость сотрудничества в условиях нестабильной международной обстановки, отметив, что «Россия всегда боролась за равенство, а ее противостояние нацизму вдохновляет Мали», особенно на фоне проведения спецоперации.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами, а также механизмы реализации ранее достигнутых договоренностей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.