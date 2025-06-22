ВС РФ ударили "Искандером" по построению ВСУ у Давыдова Брода

Минобороны России опубликовало кадры поражения ВС РФ военного полигона ВСУ в Херсонской области. Удар противнику был нанесен в районе населенного пункта Давыдов Брод.

Полигон был обнаружен силами разведки. Командование приняло решение о нанесении удара в момент наибольшего скопления живой силы противника.

ВС РФ атаковали цель с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» с применением боеприпасов с кассетной боевой частью.

Средствами оперативного контроля было установлено, что цель успешно поражена. Потери ВСУ составили до 70 боевиков и более десяти автомобилей. На место удара оперативно прибыли машины эвакуации противника.

Ранее сообщалось о том, что «Герани» уничтожили пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» в ДНР.