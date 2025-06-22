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ВС РФ ударили "Искандером" по построению ВСУ у Давыдова Брода

Видео работы расчета опубликовало Минобороны РФ.
Николай Баранов Константин Денисов 2025-06-22 22:02:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры поражения ВС РФ военного полигона ВСУ в Херсонской области. Удар противнику был нанесен в районе населенного пункта Давыдов Брод.

Полигон был обнаружен силами разведки. Командование приняло решение о нанесении удара в момент наибольшего скопления живой силы противника.

ВС РФ атаковали цель с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» с применением боеприпасов с кассетной боевой частью.

Средствами оперативного контроля было установлено, что цель успешно поражена. Потери ВСУ составили до 70 боевиков и более десяти автомобилей. На место удара оперативно прибыли машины эвакуации противника.

Ранее сообщалось о том, что «Герани» уничтожили пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» в ДНР.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Херсонская область
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