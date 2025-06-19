Пленный солдат ВСУ рассказал, как его мобилизовали с эпилепсией

Украинский военнопленный Вадим Чернец заявил, что его мобилизовали, несмотря на диагностированную эпилепсию, и отправили на передовую. Об этом он рассказал на видео, представленном Минобороны России.

По словам Чернеца, после прибытия в территориальный центр комплектования (ТЦК) его быстро провели через формальную комиссию, выдали форму и направили на базовую военную подготовку, которая, по его словам, была крайне слабой.

«У меня болезни, эпилепсия, на дню три-четыре раза может приступ случиться», - уточнил он, добавив, что страдает от постоянных головных болей.

Кроме того, Чернец сообщил о массовом дезертирстве в 155-й отдельной бригаде ВСУ. По его словам, подразделение покинули порядка 1 700 человек.

«Многие боятся, не хотят идти. Сбежало хлопцев 1 700 людей. Я думаю, больше всего из поездов сходили и с автобуса сбегают», - заявил пленный.

Он добавил, что после массового бегства личного состава командование фактически бросило оставшихся солдат и бригада была расформирована. Оставшихся военнослужащих прикомандировали к 32-й механизированной бригаде ВСУ.

Другой пленный рассказал о пьянстве и вымогательстве в 32-й бригаде. По его словам, командиры находились на передовых позициях в состоянии опьянения и требовали деньги у подчиненных.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.