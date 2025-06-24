Минобороны России публикует кадры освобождения населенного пункта Дылеевка на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг».

Отмечено, что штурмовые группы поддерживали российская артиллерия, а также расчеты беспилотников. Сегодня, как отметили в МО РФ, завершена зачистка Дылеевки от украинских боевиков.

Российское оборонное ведомство добавило, что, овладев Дылеевкой, штурмовики продолжили наступление в глубину неприятельской обороны.

Ранее командир российской штурмовой группы с позывным Пчела рассказал об освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР. Он отметил, что противник бьет по своим же боевикам, если те сдаются нашим войскам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.