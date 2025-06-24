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Опубликованы кадры боев за Дылеевку в ДНР

Населенный пункт взяли благодаря действиям военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг».
2025-06-24 12:39:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры освобождения населенного пункта Дылеевка на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг».

Отмечено, что штурмовые группы поддерживали российская артиллерия, а также расчеты беспилотников. Сегодня, как отметили в МО РФ, завершена зачистка Дылеевки от украинских боевиков. 

Российское оборонное ведомство добавило, что, овладев Дылеевкой, штурмовики продолжили наступление в глубину неприятельской обороны. 

Ранее командир российской штурмовой группы с позывным Пчела рассказал об освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР. Он отметил, что противник бьет по своим же боевикам, если те сдаются нашим войскам

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #группировка войск "Юг" #Дылеевка
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