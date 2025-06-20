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ВС РФ нанесли шесть групповых ударов за неделю в зоне спецоперации

Удалось поразить самые разные цели, включая предприятия украинского ВПК и объекты топливной инфраструктуры.
2025-06-20 12:10:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что за неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по целям в зоне спецоперации.

По данным российского оборонного ведомства, удары наносились в период с 14 по 20 июня с применением высокоточного оружия и ударных дронов. В результате удалось поразить предприятия ВПК Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, РЛС противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных дронов. Кроме того, наносились удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников.

Также в недельной сводке о проведении специальной военной операции говорится об освобождении Московки на территории Харьковской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Помимо Московки, в зоне ответственности группировки был освобожден населенный пункт Долгенькое.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #удары #СВО
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