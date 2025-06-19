Частицу Вечного огня доставят в Главный храм ВС РФ на броневике «Тигр»

Частицу Вечного огня из города Курск доставят в Главный храм Вооруженных сил России на бронеавтомобиле «Тигр». Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Татьяна Симоненкова.

«Он проедет через шесть регионов в столицу. А 22 июня, в День памяти и скорби, от курского огня зажгут 1 418 свечей - по числу дней Великой Отечественной войны», - сказала корреспондент.

Она также отметила, что огонь перенесли на специальную лампаду с помощью факела. Ее передали военнослужащим в бронированном автомобиле. Государственный флаг и Знамя Победы в ходе церемонии сопровождала рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В ходе митинга состоялось возложение цветов. Собравшиеся почтили героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Торжественные мероприятия 22 июня, в День памяти и скорби, проходят не только в России, но и за рубежом. Так, в прошлом году, помимо прочего, они состоялись, например, в Вене.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.