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Частицу Вечного огня доставят в Главный храм ВС РФ на броневике «Тигр»

Огонь перенесли на лампаду с помощью факела. Довезти ее предстоит из Курска в Подмосковье.
Татьяна Симоненкова 2025-06-19 17:02:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Частицу Вечного огня из города Курск доставят в Главный храм Вооруженных сил России на бронеавтомобиле «Тигр». Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Татьяна Симоненкова. 

«Он проедет через шесть регионов в столицу. А 22 июня, в День памяти и скорби, от курского огня зажгут 1 418 свечей - по числу дней Великой Отечественной войны», - сказала корреспондент.

Она также отметила, что огонь перенесли на специальную лампаду с помощью факела. Ее передали военнослужащим в бронированном автомобиле. Государственный флаг и Знамя Победы в ходе церемонии сопровождала рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. 

В ходе митинга состоялось возложение цветов. Собравшиеся почтили героев Великой Отечественной войны минутой молчания. 

Торжественные мероприятия 22 июня, в День памяти и скорби, проходят не только в России, но и за рубежом. Так, в прошлом году, помимо прочего, они состоялись, например, в Вене. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Подмосковье #тигр #Курск #Вечный огонь #Главный храм ВС РФ
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