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Экипаж Су-34 разнес бомбами украинский пункт временной дислокации

Авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг».
2025-06-20 10:57:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны сообщает об уничтожении пункта временной дислокации подразделения ВСУ в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар нанесли в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные модулями планирования и коррекции. Отмечено, что экипаж целился по заранее заданным координатам. 

Как только летчики получили подтверждение уничтожения намеченной цели от разведки, они вернулись на аэродром вылета, подытожили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 сожгли замаскированную украинскую бронетехнику. Летчики выполнили пуски ракет парами с малых высот.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #авиаудар #группировка юг
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