Экипаж Су-34 разнес бомбами украинский пункт временной дислокации

Минобороны сообщает об уничтожении пункта временной дислокации подразделения ВСУ в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар нанесли в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные модулями планирования и коррекции. Отмечено, что экипаж целился по заранее заданным координатам.

Как только летчики получили подтверждение уничтожения намеченной цели от разведки, они вернулись на аэродром вылета, подытожили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 сожгли замаскированную украинскую бронетехнику. Летчики выполнили пуски ракет парами с малых высот.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.