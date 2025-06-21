Расчеты «Мста-Б» уничтожили украинские пункты управления БПЛА в районе Северска

Российские артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА противника в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты гаубиц "Мста-Б" Южной группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе населенного пункта Северск», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что разведки и корректировки огня бойцы использовали беспилотники. Это также позволило штурмовым группам продвинуться вглубь обороны противника.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Юг» уничтожили пикап украинских боевиков, а также станковый противотанковый гранатомет (СПГ-9), которые обнаружили около населенного пункта Константиновка.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.