ВС РФ нанесли групповой удар по обеспечивающим ТЭК Украины объектам

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Кроме того, в Министерстве обороны России заявили, что бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители республики «ощущают на себе» успехи российских войск. По его словам, видно, как продвигаются подразделения ВС РФ и отодвигается линия фронта.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.