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ВС РФ нанесли групповой удар по обеспечивающим ТЭК Украины объектам

Российские войска также поразили инфраструктуру военного аэродрома.
2025-06-21 12:15:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Кроме того, в Министерстве обороны России заявили, что бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители республики «ощущают на себе» успехи российских войск. По его словам, видно, как продвигаются подразделения ВС РФ и отодвигается линия фронта.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Украина #освобождение #СВО #групповой удар #аваиация
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