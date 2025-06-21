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Расчеты ударных БПЛА поразили радиолокационную станцию и живую силу ВСУ

Личный состав противника попытался скрыться в лесополосе, но его уничтожили сбросом с беспилотника.
2025-06-21 06:52:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) и живую силу противника на Южно-Донецком направлении. Кадры работы наших дроноводов опубликовало МО РФ.

Проводя детальную разведку местности, операторы FPV-дронов определили координаты наземной РЛС противника и нанесли удар. Личный состав ВСУ попытался спрятаться в лесополосе, но его уничтожили сбросами с беспилотника.

Ранее БПЛА «Герань» поразили вражеский цех по производству дронов в районе населенного пункта Запорожье. На опубликованных кадрах видно, как наши операторы дронов нанесли удар по цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #РЛС #радиолокационная станция #FPV-дроны
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