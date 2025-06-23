ВС РФ нанесли ночной групповой удар по объектам в Киевской области

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам противника, расположенным в Киевской области.

Отмечено, что удар наносился ночью. Применялись высокоточное оружие и ударные беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Досталось и инфраструктуре военного аэродрома, а также арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

В российском оборонном ведомстве отметили, что цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты удалось успешно поразить.

Ранее сообщалось, что российские ракетчики ударили «Искандером» по построению боевиков ВСУ на украинском полигоне у Давыдова Брода в Херсонской области. Удалось уничтожить до 70 военнослужащих неприятеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.