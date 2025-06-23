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ВС РФ нанесли ночной групповой удар по объектам в Киевской области

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты удалось поразить.
2025-06-23 12:05:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам противника, расположенным в Киевской области. 

Отмечено, что удар наносился ночью. Применялись высокоточное оружие и ударные беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Досталось и инфраструктуре военного аэродрома, а также арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты удалось успешно поразить. 

Ранее сообщалось, что российские ракетчики ударили «Искандером» по построению боевиков ВСУ на украинском полигоне у Давыдова Брода в Херсонской области. Удалось уничтожить до 70 военнослужащих неприятеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Высокоточное оружие #Киевская область #групповой удар
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