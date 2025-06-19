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Самолет с освобожденными из плена бойцами приземлился в Подмосковье

Вскоре бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
Сергей Лебедев 2025-06-19 19:14:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Родину вернулись российские военнослужащие, которых ранее освободили из украинского плена. Сегодня вечером в Подмосковье приземлился самолет с нашими бойцами, сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Вскоре военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, обмен пленными состоялся сегодня, 19 июня. Он прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в рамках второго раунда переговоров в Стамбуле. 

Российская сторона отправила на Украину такую же по численности группу боевиков ВСУ.

#армия #Минобороны России #Самолет #Подмосковье #МО РФ #обмен
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