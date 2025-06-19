Самолет с освобожденными из плена бойцами приземлился в Подмосковье

На Родину вернулись российские военнослужащие, которых ранее освободили из украинского плена. Сегодня вечером в Подмосковье приземлился самолет с нашими бойцами, сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Вскоре военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, обмен пленными состоялся сегодня, 19 июня. Он прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в рамках второго раунда переговоров в Стамбуле.

Российская сторона отправила на Украину такую же по численности группу боевиков ВСУ.