Над Россией ночью сбили 11 украинских дронов

ВС РФ ночью сбили над Россией 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:30 мск 21 июня до 02:55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили девять беспилотников над Брянской областью. Еще по одному БПЛА уничтожили в Смоленской области и Республике Крым.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 21 июня ВС РФ сбили пять аппаратов противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.