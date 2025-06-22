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Над Россией ночью сбили 11 украинских дронов

Дежурные средства ПВО сработали в Брянской и Смоленской областях, а также над Крымом.
2025-06-22 07:32:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВС РФ ночью сбили над Россией 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:30 мск 21 июня до 02:55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили девять беспилотников над Брянской областью. Еще по одному БПЛА уничтожили в Смоленской области и Республике Крым.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 21 июня ВС РФ сбили пять аппаратов противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #дроны всу
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