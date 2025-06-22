Министерство обороны России поделилось кадрами освобождения ВС РФ населенного пункта Перебудова в Донецкой Народной Республике.

В заявлении российского оборонного ведомства говорится, что на западном берегу реки Мокрые Ялы штурмовики установили российские флаги. Взяв под контроль Перебудова, бойцы создали плацдарм для дальнейшего наступления.

Противник потерял до 30 человек личного состава в результате боевых действий. Также уничтожена техника и вооружение. На опубликованной видеозаписи видны кадры поражения позиций ВСУ.

Военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населенный пункт менее чем за три дня.

Ранее российские войска освободили Запорожье в ДНР. Взять под контроль населенный пункт удалось в результате решительных действий 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.