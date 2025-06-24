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Расчет «Ланцета» сорвал ротацию ВСУ в районе поселка Ялта в ДНР

В уничтоженном бронеавтомобиле находились боевики, спешащие на замену своим сослуживцам.
2025-06-24 06:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожил бронеавтомобиль «Мастиф», перевозивший боевиков ВСУ для проведения ротации.

Движение по проселочной дороге засекла разведка. После анализа ситуации было принято решение об уничтожении цели, координаты которой передали расчету «Ланцета». Через считанные минуты барражирующий боеприпас взмыл в небо. С этого времени пошел обратный отсчет до уничтожения боевиков.

«Изделие более защищенное и устойчивое к РЭБ. Стало более точным и устрашающим оружием для противника. Когда оно заходит на цель, танк или САУ, гарантировано их уничтожение. На счету нашего расчета более 80 единиц техники иностранного производства», - рассказал начальник расчета с позывным Близнец.

Прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» автомобиль и личный состав ВСУ были уничтожены.

Ранее успехом увенчалась охота операторов «Ланцета» на самоходную артиллерийскую установку боевиков Paladin. Военнослужащие Испытательного центра перспективных технологий Минобороны РФ «Рубикон» нанесли ювелирный по своей точности удар.

Горящую в районе населенного пункта Зирка в Донецкой народной республике САУ зафиксировала камера дрона-разведчика.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #беспилотник #ДНР #ВСУ #ротация #мастиф #ланцет
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