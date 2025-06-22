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Штурмовики 29-й армии отработали установку минных заграждений

Будущие военные инженеры учатся разминировать боеприпасы иностранного производства, в том числе.
2025-06-22 06:39:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые подразделения 29-й армии группировки войск «Восток» проходят подготовку военных инженеров.

Под руководством военных инструкторов бойцы научились разминировать взрывоопасные предметы, включая мины иностранного производства. Также штурмовики установили минные заграждения на участках, опасных для танков. Им рассказывают, как нужно правильно подготовить взрывоопасный предмет и замаскировать его.

Российские военнослужащие и опытные инструкторы занимаются на специально подготовленных полигонах на Южно-Донецком направлении.

Накануне Минобороны РФ показало, как проходит ликвидация минно-взрывных заграждений. С этой цели специалисты применяют беспилотники с системами сброса, а также накладные заряды и саперные щупы. Для обнаружения замаскированных мин оператор беспилотника проанализировал местность, включая дорожное полотно и прилегающую территорию. Одну из таких мин удалось обнаружить и уничтожить.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #разминирование #Военные инженеры #штурмовики #группировка войск «Восток» #Установка мин
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