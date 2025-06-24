МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Дылеевку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».
2025-06-24 12:14:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Дылеевка на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что населенный пункт в результате решительных и активных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Всего же за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произошло на территории ДНР - в районах населенных пунктов Часов Яр, Северск, Заря, Щербиновка, Белая Гора, Предтечино, Серебрянка, Выемка, Петровка, Васюковка, Тихоновка. 

При этом враг потерял более 190 боевиков, один бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. 

Также сообщается, что ВС РФ поразили объект портовой инфраструктуры Украины. Помимо него, поражение нанесли цехам сборки и складам вражеских БПЛА, а также пунктам дислокации боевиков в 142 районах. А расчет боевой машины РСЗО «Град» уничтожил скопление боевиков на Харьковском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #группировка юг #Дылеевка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 