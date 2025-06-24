Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Дылеевка на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что населенный пункт в результате решительных и активных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Всего же за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произошло на территории ДНР - в районах населенных пунктов Часов Яр, Северск, Заря, Щербиновка, Белая Гора, Предтечино, Серебрянка, Выемка, Петровка, Васюковка, Тихоновка.

При этом враг потерял более 190 боевиков, один бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также сообщается, что ВС РФ поразили объект портовой инфраструктуры Украины. Помимо него, поражение нанесли цехам сборки и складам вражеских БПЛА, а также пунктам дислокации боевиков в 142 районах. А расчет боевой машины РСЗО «Град» уничтожил скопление боевиков на Харьковском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.