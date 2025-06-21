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Опубликованы архивные документы о героизме красноармейцев в боях с фашистами

Согласно опубликованным материалам, в случае внезапного нападения ночью немецко-фашистские захватчики часто бросали свою технику и в панике бежали.
2025-06-21 01:48:58
© Фото: Николай Максимов, РИА Новости

Министерство обороны России запустило мультимедийный проект «В вечном огне нашей памяти», в рамках которого были опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ. Среди опубликованных материалов - директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, телеграммы, разведсводки, боевые донесения, личные дела участников боев первых дней войны. Проект приурочен ко Дню памяти и скорби.

В одной из директив говорится, что немецкие военнослужащие боятся вступать в рукопашный бой и в случае внезапного нападения бросают свою технику.

«Немцы боятся вступать в рукопашный бой при внезапном нападении ночью, они бросают свои танки, орудия, машины и даже пулеметы», - сообщается в документе.

В той же директиве приводится приказ командования широко развернуть активные действия в темное время суток, чтобы уничтожить танковые и моторизованные части противника.

«Действиями разведывательных партий установлено, что немцы при расположении ночью имеют только непосредственное охранение, которое службу несет плохо, особенно в мехчастях. При нападениях наших групп ночью разбегаются, оставляя материальную часть», - указано в другом документе.

Собранные данные говорили о высокой эффективности ночных нападений на фашистов. Противник оказывался дезориентирован и мог в панике бежать. В связи с этим советское командование приняло решение сформировать специальные группы для ночных атак и обеспечить их хорошим вооружением.

Ранее в преддверии Дня памяти и скорби ФСБ рассекретила документы об издевательствах нацистов над пленными красноармейцами. В материалах приводятся свидетельства вышедших из окружения и бежавших из плена бойцов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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© Минобороны России
#армия #Минобороны РФ #архив #атака #документы
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