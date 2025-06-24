Цивилева обсудила содействие ветеранам, которые захотят открыть бизнес

Статс-секретарь - замминистра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что в ходе выездного заседания попечительского совета фонда обсуждалось содействие ветеранам, которые захотят открыть собственное дело.

«Обсудили вопросы содействия защитникам, которые после возвращения домой хотят заниматься бизнесом, открыть свое дело. Также необходимо продумать и механизмы, стимулирующие работодателей трудоустраивать участников спецоперации, прежде всего героев с инвалидностью. Планируем детально изучить и обобщить региональные практики в этом направлении и тиражировать лучшие из них на федеральном уровне. Это будет важным шагом в усовершенствовании работы фонда», - отметила Анна Цивилева.

Как сказал председатель попечительского совета фонда Юрий Чиханчин, важным фактором для совершенствования комплексной системы поддержки ветеранов СВО является координация взаимодействия на уровне региона.

«Наша главная задача - посмотреть, как выстраивается межведомственное взаимодействие в регионах, федеральных округах. Цель - выявить положительные практики, которые можем использовать, чтобы в дальнейшем улучшить работу фонда и в целом деятельность, связанную с поддержкой участников СВО и членов их семей. К нашему заседанию подключились представители всех регионов, которые входят в Центральный федеральный округ, в том числе руководители межведомственных комиссий, помогающих региональным филиалам в важных вопросах на местах», - пояснил Юрий Чиханчин.

На мероприятии обсудили организацию взаимодействия рязанского филиала с региональной межведомственной комиссией по поддержке участников СВО и их семей, отделениями Социального фонда России, социальными и некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по поддержке ветеранов спецоперации в регионе. Также рассмотрели состояние дел по внедрению Государственной информационной системы «Защитник Отечества» и организацию взаимодействия фонда с многопрофильными реабилитационными организациями на примере центра «Сосновый бор».

Губернатор Павел Малков поблагодарил председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву и членов попечительского совета за выбор региона в качестве площадки для проведения выездного заседания. Он также представил опыт Рязанской области по поддержке участников спецоперации.

«Постоянно совершенствуем систему комплексного сопровождения участников СВО и их семей. Направлений работы много, каждое из них важное. Особое внимание уделяем трудоустройству ветеранов СВО. Запустили проект "Герои 62" - программу переобучения для тех, кто хочет работать на государственной и муниципальной службе. Реализуем программу "СВОй бизнес" - учим предпринимательству, помогаем открыть свое дело. Сейчас начинаем кадровый трек для жен и вдов бойцов. На это обучение уже записалось 50 человек, и я уверен, что желающих будет больше. Осенью запустим первый поток. В Рязанской области также действует Центр компетенций "Работа для СВОих". Хочу также поблагодарить за решение отменить критерии нуждаемости для заключения социального контракта. Это позволяет нам работать более эффективно», - подчеркнул Павел Малков.

Члены попечительского совета посетили многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» и ознакомились с работой регионального филиала.

«За два года работы в рязанский филиал фонда поступило более 20 тысяч обращений, 95% их них решены положительно. Мы оперативно разбираем все запросы от наших ветеранов, наиболее проблемные передаем в работу в профильные ведомства региона. Стоит отметить, что часто решения принимаются с помощью новых региональных мер поддержки. Такой подход позволяет объединить усилия районных властей и социальных координаторов, которые работают в каждом муниципалитете. Мы активно взаимодействуем с региональными властями, слаженно работаем в команде, чтобы ветераны могли быстрее социализироваться и получить необходимую помощь», - рассказала руководитель филиала в Рязанской области Ольга Маскаева.

О том, как проходит реабилитация в центре «Сосновый бор», рассказал один из пациентов - ветеран СВО, участник программы «Герои 62», участник турниров «Кубок Защитников Отечества», лектор Российского общества «Знание» Максим Катков.

«Ранение я получил в августе 2022 года - снайперская пуля поразила сразу в обе ноги. Проходил длительную реабилитацию в центре "Сосновый бор", уже прошел пять этапов. Сейчас тоже на реабилитации - у меня остались определенные сложности с походкой и поддержанием баланса. Но прогресс заметен. В первый раз, когда я попал сюда, не мог ходить, передвигался на кресле-коляске. А сейчас я езжу на соревнования и достойно выступаю», - поделился ветеран спецоперации.

По итогам заседания было сформировано протокольное решение. Документ предусматривает подготовку и направление в Минздрав РФ предложений по нормативному закреплению обязательных консультаций психолога и других профильных специалистов при проведении диспансеризации ветеранов СВО, а также проработку с Минцифры РФ возможности предусмотреть в ГИС «Защитник Отечества» организацию консультации психолога с использованием дистанционных технологий (телемедицины) для ветеранов СВО, в том числе проживающих в удаленных населенных пунктах.

Кроме того, фонд совместно с межведомственными комиссиями регионов обобщит лучшие региональные практики по стимулированию роста занятости среди участников СВО, предоставлению региональных мер поддержки работодателям, создающим рабочие места для защитников с инвалидностью, и проработает механизмы поддержки ветеранов, принявших решение заняться предпринимательской деятельностью, на базе региональных центров «Мой бизнес».

Ранее Цивилева обсудила с врачами в госпитале Мандрыка медпомощь бойцам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.