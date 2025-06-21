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«Герани» уничтожили пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» в ДНР

По сообщению Минобороны РФ, дроны также поразили несколько пунктов временной дислокации 36-й обрмп ВСУ в районах Клебан-Быка и Яблоновки.
2025-06-21 11:24:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» украинских боевиков в районе Степановки в Донецкой Народной Республике. Кадрами объективного контроля поделилось Министерство обороны России.

Для того, чтобы поразить цель, ВС РФ применили беспилотник-камикадзе «Герань». На опубликованных кадрах можно заметить, как после точного попадания БПЛА в цель происходит мощный взрыв.

В Минобороны России сообщили, что дроны поразили несколько пунктов временной дислокации 36-й обрмп ВСУ в районах Клебан-Быка и Яблоновки.

Ранее расчеты ударных БПЛА поразили радиолокационную станцию и живую силу ВСУ. Личный состав противника попытался скрыться в лесополосе, но его уничтожили сбросом с беспилотника, отметили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #спецоперация #удар #СВО #Герань
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