ПВО уничтожила 23 беспилотника над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя южными российскими регионами. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны России.

Над территорией Ростовской области обнаружены и ликвидированы 14 украинских дронов. Пять беспилотных аппаратов сбиты над территорией Волгоградской области. Четыре БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Астраханской области.

Предыдущей ночью ВС РФ сбили над Россией 11 украинских беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.