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ПВО уничтожила 23 беспилотника над регионами России за ночь

Над территорией Ростовской области обнаружены и ликвидированы 14 украинских дронов.
2025-06-23 07:35:11
© Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя южными российскими регионами. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны России.

Над территорией Ростовской области обнаружены и ликвидированы 14 украинских дронов. Пять беспилотных аппаратов сбиты над территорией Волгоградской области. Четыре БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Астраханской области.

Предыдущей ночью ВС РФ сбили над Россией 11 украинских беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Ростовская область #Волгоградская область #Астраханская область #ВСУ #дроны
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