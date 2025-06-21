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ВС РФ ночью сбили над Россией пять дронов противника

Еще один беспилотник уничтожили над Мордовией.
2025-06-21 08:02:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили по два дрона в небе над Курской и Воронежской областями. Еще один беспилотник уничтожен в республике Мордовия.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 20 июня над Россией сбили 61 дрон ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #дроны всу
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