ВС РФ ночью сбили над Россией пять дронов противника

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили по два дрона в небе над Курской и Воронежской областями. Еще один беспилотник уничтожен в республике Мордовия.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 20 июня над Россией сбили 61 дрон ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.