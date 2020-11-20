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Сквозь облака: Ту-22М3 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

Андрей Аркадьев
14:09 20.11.2020
Также экипажи бомбардировщиков отработали условные пуски крылатых ракет по объектам противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Начинающие летчики и штурманы дальней авиации отработали полеты в сложных метеоусловиях на тренировке в Калужской области. Низкая облачность и сильный боковой ветер стали дополнительным испытанием при выполнении задач.

Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 отработали условные пуски крылатых ракет по объектам противника.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.

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