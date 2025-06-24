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Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над пятью регионами России

Самое большое число прилетов ВСУ БПЛА зафиксировано в Воронежской области.
2025-06-24 20:45:37
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

Сегодня в период с 16:10 до 19:50 по московскому времени средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, четыре - над Белгородской области, а три над Саратовской.

Кроме этого, по одному БПЛА были сбиты над территориями Самарской области и республикой Татарстан.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #беспилотники #средства пво #БПЛА ВСУ
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