Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над пятью регионами России

Сегодня в период с 16:10 до 19:50 по московскому времени средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, четыре - над Белгородской области, а три над Саратовской.

Кроме этого, по одному БПЛА были сбиты над территориями Самарской области и республикой Татарстан.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.