Отряд кораблей ЧФ отправился на совместные учения с ВМС Египта

Российские корабли Черноморского флота вышли из Севастополя в район международных учений «Мост дружбы - 2020». В маневрах будут задействованы экипажи фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «Профессор Николай Муру».

Учения призваны укрепить военное сотрудничество ВМФ России с ВМС Египта в интересах безопасности в море и способствовать обмену опытом по противодействию угрозам в районах интенсивного судоходства.

Ранее специально для участия в тренировках впервые в порт Новороссийска зашел отряд кораблей Военно-морских сил Египта. Его возглавил фрегат «Александрия».

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».