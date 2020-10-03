Ракетчики ПГРК «Ярс» совершают интенсивные маневренные действия в Иркутской области

В рамках учений стратегические ракетчики в Иркутской области выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также в ходе учений ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным формированиям. Учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

В командно-штабных учениях задействовано около десяти образцов перспективной специальной техники, среди них, машина дистанционного разминирования «Листва» и боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М».

Всего к учениям с Иркутским ракетным соединением привлечено более 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники.