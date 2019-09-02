Торжественное посвящение в нахимовцы состоялось в Мурманске

Командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравил с Днем знаний мурманских нахимовцев.

Филиал легендарного Нахимовского военно-морского училища распахнул свои двери уже в третий раз, первый набор в учебное учреждение был в 2017 году. Торжественная церемония прошла на плацу. Под звуки оркестра курсанты подняли над родным учебным заведением Андреевский флаг.

Мурманский филиал Нахимовского училища - это огромный современный учебный комплекс, где юноши занимаются научными исследованиями в области химии, физики и биологии. Также ребята изучают робототехнику и судомоделирование, увлекаются автоделом и боевыми искусствами.

В этом году на первый курс поступили 80 ребят. Всего в стенах учреждения учится 380 воспитанников.