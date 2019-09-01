Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Торжественное посвящение в нахимовцы состоялось в Санкт-Петербурге

Роман Захаров
22:28 01.09.2019
Мероприятие прошло на Петроградской набережной возле стоянки крейсера «Аврора».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Восемьдесят воспитанников первого курса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге были торжественно посвящены в нахимовцы. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Церемония посвящения в нахимовцы воспитанников Нахимовского военно-морского училища, поступивших в 2019 году, состоялась на Петроградской набережной возле стоянки крейсера «Аврора», рядом с которым расположено историческое здание знаменитого учебного заведения.

Во время торжественной церемонии первокурсники произнесли традиционное обещание нахимовца и получили специальные удостоверения.

Юных моряков от имени главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова поздравил начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский. Он передал воспитанникам пожелание главкома Военно-Морского флота «настойчиво осваивать учебные дисциплины одного из лучших довузовских учебных заведений, которым является Нахимовское военно-морское училище, а также уверенно овладевать военно-морской подготовкой на занятиях, в ходе шлюпочной и морской практики на учебных кораблях ВМФ».

Своих воспитанников поздравил и начальник Нахимовского ВМУ контр-адмирал Анатолий Минаков.

«Сегодня перед строем своих товарищей каждый из вас дает торжественное обещание, после которого становится станет полноправным членом военно-морского нахимовского братства, где на первом плане находятся славные флотские традиции, великое историческое прошлое Флота, отраженное в летописи победных морских сражений», - сказал Минаков во время торжественной речи.

С важным событием поздравил нахимовцев глава Петроградского района Санкт-Петербурга Иван Громов, ветераны ВМФ, выпускники училища разных лет, родные и близкие.

Нахимовские военно-морские училища как средние учебные заведения закрытого типа были образованы в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года и были предназначены для подготовки юношей к обучению в высших военно-морских учебных заведениях и последующей службе в Военно-морском флоте в качестве офицеров. Наименование «нахимовские» они получили в честь великого русского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова, героя Крымской войны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.09.2019, 15:16
Борисов надеется, что Турция заинтересуется российскими Су-35 и Су-57
Дата01.09.2019, 00:49
Поветкин победил Фьюри и стал чемпионом WBA International
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата01.09.2019, 17:24
В Рособоронэкспорте рассказали о миллиардных контрактах по итогам МАКС-2019
Дата01.09.2019, 18:22
Избирательная память: как Польша пытается переписать историю Второй мировой войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:54 В стране и мире
В Сеть утекли технические характеристики новых iPhone
22:47 Спорт
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
22:20 В стране и мире
Видео
Великое опустошение: опубликованы кадры последствий удара урагана «Дориан» по Багамам
20:57 В стране и мире
Видео
Игра в Бога: к чему приведет открытие ученых, предсказывающее точную дату смерти
20:30 В стране и мире
Видео
Названо число автомобилей, проехавших по Крымскому мосту c момента его открытия
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Уникальные эксперименты и эксклюзивные проекты: чем удивит новый телевизионный сезон на «Звезде»
Редчайшая находка: двухголовую черепаху обнаружили в США
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Видео
«Кажется, они его подстрелили»: момент ликвидации стрелка в Техасе попал на видео
Видео
Первого сентября на «Звезде» стартует новый телевизионный сезон
Видео
Болид разорвало на части: опубликовано видео смертельной аварии на «Формуле-2»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.