Торжественное посвящение в нахимовцы состоялось в Санкт-Петербурге

Восемьдесят воспитанников первого курса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге были торжественно посвящены в нахимовцы. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Церемония посвящения в нахимовцы воспитанников Нахимовского военно-морского училища, поступивших в 2019 году, состоялась на Петроградской набережной возле стоянки крейсера «Аврора», рядом с которым расположено историческое здание знаменитого учебного заведения.

Во время торжественной церемонии первокурсники произнесли традиционное обещание нахимовца и получили специальные удостоверения.

Юных моряков от имени главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова поздравил начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский. Он передал воспитанникам пожелание главкома Военно-Морского флота «настойчиво осваивать учебные дисциплины одного из лучших довузовских учебных заведений, которым является Нахимовское военно-морское училище, а также уверенно овладевать военно-морской подготовкой на занятиях, в ходе шлюпочной и морской практики на учебных кораблях ВМФ».

Своих воспитанников поздравил и начальник Нахимовского ВМУ контр-адмирал Анатолий Минаков.

«Сегодня перед строем своих товарищей каждый из вас дает торжественное обещание, после которого становится станет полноправным членом военно-морского нахимовского братства, где на первом плане находятся славные флотские традиции, великое историческое прошлое Флота, отраженное в летописи победных морских сражений», - сказал Минаков во время торжественной речи.

С важным событием поздравил нахимовцев глава Петроградского района Санкт-Петербурга Иван Громов, ветераны ВМФ, выпускники училища разных лет, родные и близкие.

Нахимовские военно-морские училища как средние учебные заведения закрытого типа были образованы в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года и были предназначены для подготовки юношей к обучению в высших военно-морских учебных заведениях и последующей службе в Военно-морском флоте в качестве офицеров. Наименование «нахимовские» они получили в честь великого русского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова, героя Крымской войны.