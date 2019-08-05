«Танковый биатлон»: в борьбу включаются вторые экипажи сборных

Сегодня на «АрМИ-2019» в борьбу в рамках конкурса «Танковый биатлон» включаются вторые экипажи сборных.

Сборная России выступит в пятом заезде. Как и накануне, соперниками нашей команды станут Иран, Киргизия и Армения.

В другом заезде первого дивизиона силами померятся танкисты Китая, Азербайджана, Белоруссии и Сербии.

А вот во втором дивизионе у четырех сборных сегодня первый выход - Судан, Куба, Ангола и Вьетнам на этих Играх еще не выступали.

Напомним, накануне в Алабино прошли четыре заезда, и первые места в них заняли Иран, Армения, Киргизия и Россия. Наша команда установила новый рекорд трассы - красный Т-72 российской сборной сделал 5 кругов всего за 18 минут 55 секунд.

Сайт «Звезды» покажет все заезды «Танкового биатлона» в прямом эфире. Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.